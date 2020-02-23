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23.02.20 15:14

На хабарі в $5 тис. упіймали директора заводу концерну "Укроборонпром" на Сумщині. ФОТОрепортаж (оновлено)

У Сумській області під час одержання хабара правоохоронцями затримано керівника державного підприємства, яке належить до ДК "Укроборонпром".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На хабарі в $5 тис. упіймали директора заводу концерну Укроборонпром на Сумщині 01

За 5 тис. доларів чиновник обіцяв сприяння в безперешкодному укладенні договору оренди приміщень, що перебувають в управлінні підприємства.

Під час одержання хабара його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На хабарі в $5 тис. упіймали директора заводу концерну Укроборонпром на Сумщині 02

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Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та про подальше обрання запобіжного заходу.

Як повідомляє пресслужба Військової прокуратури Центрального регіону, 21.02.2020 року було задокументовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 5000 доларів США директором Казенного підприємства "Шосткинський казенний завод "Зірка".

Цю суму посадовець одержав за укладення договору зберігання майна та надалі - укладення договору оренди нежитлового приміщення, яке розташоване на території заводу, що входить до складу ДК "Укроборонпром".

На хабарі в $5 тис. упіймали директора заводу концерну Укроборонпром на Сумщині 03
На хабарі в $5 тис. упіймали директора заводу концерну Укроборонпром на Сумщині 04
На хабарі в $5 тис. упіймали директора заводу концерну Укроборонпром на Сумщині 05

22.02.2020 року затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Того ж дня судом застосовано щодо нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Санкція ч. 3 ст. 368 КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

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