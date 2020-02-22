Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
22.02.20 20:47

Воїна 72-ї ОМБр Максима Хітайлова, який загинув 18 лютого на Донбасі, поховали на Полтавщині. ФОТОрепортаж

У селі Вирішальне Лохвицького району Полтавської області відбувся похорон гранатометника 72-ї ОМБр Максима Хітайлова, який загинув 18 лютого від кулі снайпера на Луганщині.

Про це йдеться в матеріалі видання Суспільне.UA, повідомляє Цензор.НЕТ.

Поховали Героя на сільському кладовищі.

Воїна 72-ї ОМБр Максима Хітайлова, який загинув 18 лютого на Донбасі, поховали на Полтавщині 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із загиблим на Донбасі воїном Максимом Хитайловим попрощалися в Полтаві

Воїна 72-ї ОМБр Максима Хітайлова, який загинув 18 лютого на Донбасі, поховали на Полтавщині 02
Воїна 72-ї ОМБр Максима Хітайлова, який загинув 18 лютого на Донбасі, поховали на Полтавщині 03
Воїна 72-ї ОМБр Максима Хітайлова, який загинув 18 лютого на Донбасі, поховали на Полтавщині 04
Воїна 72-ї ОМБр Максима Хітайлова, який загинув 18 лютого на Донбасі, поховали на Полтавщині 05
Фото: suspilne.media

Максим Хітайлов, 1997 року народження, уродженець Запорізької області, житель села Вирішальне Лохвицького району Полтавської області, солдат, гранатометник 72-ї окремої механізованої бригади, який загинув 18 лютого вранці в районі хутора Вільний Попаснянського району Луганської області під час обстрілу нашого спостережного пункту "Баня".

Того ранку внаслідок обстрілів і боїв ще троє військовослужбовців зазнали поранень, двоє - контузії. Близько 5:00 противник почав масований обстріл із артилерії, мінометів і озброєння танків по позиціях у районі Новотошківське - Оріхове - Хутір Вільний (Золоте-4, входить до складу міста Золоте), і під вогневим прикриттям зробив спробу захопити спостережні пункти. Атаку штурмових груп було відбито, зав'язався бій, в основному, на посту "Баня". Довелося вивести українських захисників із позиції, щоб вдарити по ній вогнем артилерії. Тіло загиблого українського воїна було вивезено на окуповану територію, вранці 20 лютого передано українській стороні поблизу міста Щастя.

У Максима Хітайлова залишилися мати і брат.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100