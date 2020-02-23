Двоє рибалок потонули 22 лютого на Харківщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облуправління ДСНС, один випадок стався в селі Прудянка Дергачівського району на місцевому ставку.

"За попередніми даними, на водоймі рибалив 80-річний чоловік і провалився під лід. Місцеві жителі намагалися врятувати рибалку, але через крихкий лід їм зробити це не вдалося. Після цього викликали рятувальну службу", - йдеться в повідомленні.

Водолази-рятувальники підняли тіло на поверхню і передали правоохоронцям для проведення слідчих дій.

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Фото: kh.dsns.gov.ua

На Печенізькому водосховищі поблизу села Мартове таким же чином загинув чоловік, інформують у пресслужбі ГУ ДСНС.

"22 лютого водолази ДСНС підняли з води тіло ще одного загиблого чоловіка, 1961 р. н., який рибалив на Печенізькому водосховищі біля с. Мартове", - повідомляють рятувальники.









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Фото: facebook.com/MNSKHARKIV