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23.02.20 09:00

Двоє рибалок потонули 22 лютого на Харківщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Харківські рятувальники 22 лютого витягли тіла загиблих рибалок із водойми с. Прудянка і Печенізького водосховища.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облуправління ДСНС, один випадок стався в селі Прудянка Дергачівського району на місцевому ставку.

"За попередніми даними, на водоймі рибалив 80-річний чоловік і провалився під лід. Місцеві жителі намагалися врятувати рибалку, але через крихкий лід їм зробити це не вдалося. Після цього викликали рятувальну службу", - йдеться в повідомленні.

Водолази-рятувальники підняли тіло на поверхню і передали правоохоронцям для проведення слідчих дій.

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Двоє рибалок потонули 22 лютого на Харківщині, - ДСНС 01
Двоє рибалок потонули 22 лютого на Харківщині, - ДСНС 02
Фото: kh.dsns.gov.ua 

На Печенізькому водосховищі поблизу села Мартове таким же чином загинув чоловік, інформують у пресслужбі ГУ ДСНС.

"22 лютого водолази ДСНС підняли з води тіло ще одного загиблого чоловіка, 1961 р. н., який рибалив на Печенізькому водосховищі біля с. Мартове", - повідомляють рятувальники.

Двоє рибалок потонули 22 лютого на Харківщині, - ДСНС 03
Двоє рибалок потонули 22 лютого на Харківщині, - ДСНС 04
Двоє рибалок потонули 22 лютого на Харківщині, - ДСНС 05
Двоє рибалок потонули 22 лютого на Харківщині, - ДСНС 06

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Двоє рибалок потонули 22 лютого на Харківщині, - ДСНС 07
Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

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