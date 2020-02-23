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23.02.20 09:59

У Скалецької однакові умови проживання з евакуйованими в Нових Санжарах, їсть те саме, що і ми всі, - журналіст Махов. ФОТО

Глава МОЗ Зоряна Скалецька в медичному центрі в Нових Санжарах має однакові умови з евакуйованими громадянами з Китаю.

У Скалецької однакові умови проживання з евакуйованими в Нових Санжарах, їсть те саме, що і ми всі, - журналіст Махов. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив журналіст Олександр Махов, який перебуває в медичному центрі разом із евакуйованими.

"Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька на санбазі Нацгвардії разом з евакуйованими з Китаю в одній будівлі. Запевняю: умови такі самі, як і у всіх інших. Їсть те саме, що і ми всі. Провела дистанційно заняття для студентів. Вдень - селекторну нараду. Також дистанційно. Увечері зустріч з евакуйованими", - написав Махов.

Пізніше ввечері він додав: "Зайшов у сусідній номер, а тут... Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька через скайп проводить вечірню нараду міністерства з номера медичного центру Нацгвардії, де перебувають евакуйовані з Китаю".

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