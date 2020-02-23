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23.02.20 10:33

Поліцейський вимагав 400 євро у водія за непритягнення до відповідальності на Львівщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали 29-річного поліцейського під час вимагання і одержання хабара в розмірі 400 євро.

Про це на сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейського одного з районних відділів поліції Львівщини, який скористався службовим становищем, щоб отримати фінансову вигоду, сьогодні затримали. 29-річний патрульний сектора реагування запропонував 20-річному чоловікові, якого зупинив за підозрою в керуванні автомобілем у нетверезому стані, "розрахуватися" на місці", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронця затримали під час одержання другої частини хабара в розмірі 300 євро.

Наразі одночасно перевіряється причетність напарника поліцейського до скоєння злочину. Їм готують підозри за ч.3 ст. 368 КК України, а також клопотання про обрання запобіжного заходу. Також не уникнуть і відсторонення від посади.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років із конфіскацією майна.

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Поліцейський вимагав 400 євро у водія за непритягнення до відповідальності на Львівщині, - прокуратура 01
Поліцейський вимагав 400 євро у водія за непритягнення до відповідальності на Львівщині, - прокуратура 02
Поліцейський вимагав 400 євро у водія за непритягнення до відповідальності на Львівщині, - прокуратура 03
Поліцейський вимагав 400 євро у водія за непритягнення до відповідальності на Львівщині, - прокуратура 04

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