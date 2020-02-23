3-річний хлопчик пішов із дому на Вінниччині, його знайшли в сусідньому селі, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Вінницької області.

Близько 12:00 у поліцію звернувся чоловік і повідомив про зникнення свого малолітнього сина. Заявник розповів, що дитина без нагляду дорослих гралася у дворі приватного будинку і раптово зникла.

По тривозі було піднято весь особовий склад місцевої поліції та управління превентивної діяльності обласного главку. Також на пошуки дитини направили додаткові наряди груп реагування патрульної поліції. Загалом до пошуків хлопчика було залучено близько сотні працівників різних підрозділів поліції. Повідомили про зниклу дитину також місцевим жителям і мешканцям сусідніх сіл і районів.

Поліцейські разом із місцевими жителями прочісували територію села, лісонасадження, перевіряли всі приміщення і місця, де міг бути хлопчик.

Завдяки скоординованим пошуковим заходам поліцейські через 4 години знашли хлопчика в сусідньому селі. Він прийшов до одного з будинків. Господиня одразу зателефонувала в поліцію і повідомила про дитину. Наразі хлопчик перебуває в медичній установі, лікарі з'ясовують стан його здоров'я.

(На фото - поліцейський і жінка, до будинку якої прийшла дитина).

У сім'ї, крім хлопчика, є ще одна менша дитина. Як з'ясувалося, в родині батьки не приділяють належної уваги дітям, не займаються їхнім вихованням. Побутові умови, в яких ростуть неповнолітні, не відповідають санітарним нормам. Про це поліцейські повідомлять у відповідні соціальні служби, щоб вони вирішили питання про доцільність перебування дітей у сім'ї.

За невиконання обов'язків із виховання дітей батьків притягнули до адміністративної відповідальності.

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