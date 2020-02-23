Евакуйована іноземка в Нових Санжарах потребувала медичної допомоги, загострилася хронічна хвороба живота, - МОЗ. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомив заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

"Вчора в обсерваторі в іноземної громадянки з’явився біль у животі. Після огляду медичними працівниками було встановлено попередній діагноз і проведено консультування із спеціалізованим профільним обласним спеціалістом. Як наслідок, прийнято рішення про виклик карети швидкої допомоги для проведення додаткового обстеження, діагностики та визначення подальших шляхів лікування. Лікарі прибули із пересувним апаратом для проведення ультразвукової діагностики та із спеціальними контейнерами для забору проб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що полтавські медики спрацювали оперативно. Зайшли, провели медичний огляд і вийшли з приміщення обсерватора з дотриманням всіх санітарних норм.

Встановлено, що в евакуйованої загострення хронічної гастроентерологічної хвороби.

"Лікарі склали план лікування, призначили дієтичне меню та залишили на спостереження в обсервації. Зараз евакуйована почувається добре. Наголошую, що жоднитх ознак гострих респіраторних захворювань немає", - йдеться в повідомленні.

Решта евакуйованих пасажирів, членів екіпажу та супроводжуючі особи почуваються добре. Вони також не мають жодних ознак гострих респіраторних захворювань.

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