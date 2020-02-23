Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
23.02.20 16:34

Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці. ФОТОрепортаж

Міністр юстиції Денис Малюська відвідав без попередження СІЗО і 2 колонії у Вінниці.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 01

"Сьогодні неділя і чергова перевірка тюрем без попередження (не весь же час книжку читати догори дригом)))
Цього разу Вінниця: місцеве СІЗО, а також колонії №86 та №1 (разом до 1,5 тисячі ув'язнених та засуджених, з яких понад 300 - довічники)", - написав міністр.

На його думку, умови утримання - цілком задовільні (за винятком окремих камер СІЗО у зв'язку з переповненням).

Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 02
Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Досить пристойний рівень", - Малюська без попередження відвідав в'язницю на Івано-Франківщині. ФОТОрепортаж

Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 04
Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 05
Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 06
Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 07
Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 08

Також читайте: Глава Мін'юсту Малюська провідав "довічників" у колонії в Бердичеві. ФОТОрепортаж

Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 09

"Стандартна проблема із строками перебування у СІЗО - один із ув'язнених, з яким розмовляв, понад чотири роки перебуває під слідством за крадіжку. Довічників багато і їм немає куди себе діти, роботи на усіх не вистачає. Деякі з них отримували ще смертну кару у дев'яностих та були врятовані визнанням такої кари неконституційною", - зазначив міністр.

Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 10
Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 11
Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 12

Малюська звернув увагу, що недавні накази Мін'юсту, які лібералізували користування інтернетом в тюрмах, не виконуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст готує нові позови проти Росії, це буде сюрприз, - Малюська

Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 13

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100