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23.02.20 23:58

Виставка, присвячена матерям, що втратили дітей на Донбасі, відбулася в чеській Празі. ФОТОрепортаж

На Староміській площі столиці Чехії відбулася виставка "Ми. Мами. Сильні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольства України в Празі.

Виставка, присвячена матерям, що втратили дітей на Донбасі, відбулася в чеській Празі 01

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Виставка, присвячена матерям, що втратили дітей на Донбасі, відбулася в чеській Празі 02
Виставка, присвячена матерям, що втратили дітей на Донбасі, відбулася в чеській Празі 03
Виставка, присвячена матерям, що втратили дітей на Донбасі, відбулася в чеській Празі 04
Виставка, присвячена матерям, що втратили дітей на Донбасі, відбулася в чеській Празі 05
Виставка, присвячена матерям, що втратили дітей на Донбасі, відбулася в чеській Празі 06

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Виставка, присвячена матерям, що втратили дітей на Донбасі, відбулася в чеській Празі 07
Виставка, присвячена матерям, що втратили дітей на Донбасі, відбулася в чеській Празі 08
Виставка, присвячена матерям, що втратили дітей на Донбасі, відбулася в чеській Празі 09
Виставка, присвячена матерям, що втратили дітей на Донбасі, відбулася в чеській Празі 10
Фото: facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia

"У Празі, в центрі столиці, на Староміській площі, на зло москалям і різним пропутінським бісам, відбулась фотовиставка 'Ми. Мами. Сильні". Вона присвячена матерям, котрі втратили своїх дітей на війні. Дванадцять фотографій - дванадцять історій - ніби небагато, але і дуже багато, щоб зрозуміти біль матерів, які не дочекались своїх синів з фронту. Сильні духом жінки взяли участь в цьому проєкті, щоб помогти тисячам інших перемогти біль втрат і жити далі, щоб помогти іншим тримати Україну на своїх плечах, в своїх серцях", - зазначила одна з учасниць заходу Зіна Гаврилюк.

Виставка, присвячена матерям, що втратили дітей на Донбасі, відбулася в чеській Празі 11
Виставка, присвячена матерям, що втратили дітей на Донбасі, відбулася в чеській Празі 12
Виставка, присвячена матерям, що втратили дітей на Донбасі, відбулася в чеській Празі 13
Виставка, присвячена матерям, що втратили дітей на Донбасі, відбулася в чеській Празі 14
Виставка, присвячена матерям, що втратили дітей на Донбасі, відбулася в чеській Празі 15

Виставка, присвячена матерям, що втратили дітей на Донбасі, відбулася в чеській Празі 16
Виставка, присвячена матерям, що втратили дітей на Донбасі, відбулася в чеській Празі 17
Виставка, присвячена матерям, що втратили дітей на Донбасі, відбулася в чеській Празі 18
Виставка, присвячена матерям, що втратили дітей на Донбасі, відбулася в чеській Празі 19
Фото: facebook.com/zina.gavriljuk

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