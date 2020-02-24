Вночі у відділенні банку в Деснянському районі Києва пролунав вибух. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інформатор".

Вибух стався близько 1:55, але виклик на лінію "102" надійшов близько 3:20.

Жителі сусідніх будинків, які розташовані неподалік, розповіли, що чули гучний хлопок, але де саме він стався - не було зрозуміло. Лише через півтори години з'ясувалося, що епіцентром вибуху є відділення "ТАСкомбанку".

Від вибуху серйозно пошкоджено будівлю, але банкомат, який і був ціллю зловмисників, залишився цілий. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працювали екіпажі патрульних і слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції. Саме правоохоронцям належить з'ясувати деталі того, що сталося.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 9 січня за адресою вулиця Миколи Закревського, 93а у відділенні "Ощадбанку" на Троєщині підірвали банкомат. Сила вибуху була не великою і сейф залишився цілий. А 30 листопада в Дніпровському районі Києва двоє невідомих чоловіків підірвали відділення "Ощадбанку". Головною ціллю зловмисників також був банкомат. Але, вже наступного дня зловмисників вдалося затримати.











Фото і відео: сайт "Інформатор"