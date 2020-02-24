Чоловіка, який продавав дівчат у словацькі борделі, затримали на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Закарпатській області.

23-річного чоловіка затримали саме в той момент, коли він намагався вивезти українок до Словаччини.

Затриманий вербував молодих дівчат і надалі мав на меті продати їх в будинок розпусти в місто Кошице сусідньої держави, де б їх змушували надавати сексуальні послуги.

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Затримання відбулося на одному з пунктів пропуску Закарпатської області. Зараз злочинець затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Готуються необхідні матеріали для оголошення чоловікові про підозру і звернення з клопотанням до суду, для обрання йому запобіжного заходу.