Генконсульство РФ у Торонто пікетували з вимогою припинити окупацію Криму. ФОТОрепортаж

Біля будівлі Генерального консульства Росії в Торонто відбувся мітинг з вимогами припинити незаконну окупацію Криму і вторгнення в Україну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Протестувальники тримали в руках кримськотатарську тамгу та прапори України, а також плакати із закликами до Росії припинити окупацію Криму та звільнити всіх незаконно затриманих бранців.
Свою підтримку учасникам мітингу висловили депутати федерального парламенту Канади Іван Бейкер та Пітер Кент, які звернулися до присутніх із короткими промовами.
За інформацією організаторів, опублікованою в соціальних мережах, люди прийшли під посольство, щоб "сказати Володимиру Путіну та російському уряду припинити незаконну окупацію Криму, покласти край вторгненню в Східну Україну і звільнити багатьох політв'язнів, яких незаконно утримує Росія".
Присутні біля посольства стояли з плакатами, українськими та кримськотатарськими прапорами.