У 179 окрузі на стеженні за кандидатом Юлією Світличною впіймали двох у штатському, - адвокат. ВІДЕО+ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили довірена особа Юлії Світличної Анатолій Попов та адвокат Сергій Шевчук.

За словами Попова, волонтери неодноразово фіксували незаконне стеження за Юлією Світличною.

"Зокрема, такий інцидент зафіксовано 20 лютого під час роботи лідера виборчих перегонів у Лозовій. Спіймали на незаконному стеженні двох чоловіків у штатському на мазді червоного кольору з херсонською реєстрацією", - заявив Попов.

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Попов зауважив, що зазначені особи представилися співробітниками правоохоронних органів, але пред'явити посвідчення відмовилися.

"Юлія Світлична сьогодні є лідером виборчих перегонів у 179 окрузі. Тому мета таких протиправних дій очевидна: грубе втручання у виборчий процес і перешкоджання нашому кандидатові вести законну агітацію. Ми офіційно звернулися в ДБР і Нацполіцію з вимогою перевірити, хто з представників влади віддавав наказ вести стеження за Юлією Світличною", - повідомив Попов.

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Зі свого боку адвокат Шевчук наголосив, що не відкидає підготовку протиправних дій щодо завдання фізичної шкоди Юлії Світличній з метою усунення з виборчих перегонів найбільш рейтингового кандидата.

"Слідство має перевірити і визначити, чи були залучені до протиправних дій представники правоохоронних органів в офіційний робочий час. Також ми вважаємо, існує загроза завдання фізичної шкоди Юлії Світличній з метою усунення з виборчих перегонів кандидата-лідера. Усі ці факти протиправних дій необхідно оперативно розслідувати", - резюмував Шевчук.

Раніше в Комітеті виборців України заявили про застосування в 179 окрузі іншої брудної технології - висунення клона. ЦВК зареєструвала двійника лідера виборчих перегонів Юлії Світличної.



