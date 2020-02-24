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24.02.20 13:25

П'яний чоловік відкрив стрілянину по патрульних у Кропивницькому, - МВС. ФОТО

Близько опівночі 23 лютого на одній з вулиць міста Кропивницького сталася стрілянина. Невідомий, побачивши службовий автомобіль, відкрив вогонь у бік поліцейських і зник. Зловмисника затримали тієї ж ночі быля одного з місцевих розважальних закладів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Вночі до Кіровоградського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшла інформація про те, що невідома особа стріляла у співробітників поліції при виконанні. На місці події правоохоронці встановили, що інспектори Управління патрульної поліції (УПП) у Кіровоградській області під час патрулювання на одній із вулиць Кропивницького побачили на проїжджій частині чоловіка. Поліцейські наблизились до нього, однак чоловік раптово здійснив кілька пострілів у їхній автомобіль і почав тікати.

Вже за кілька годин оперативники внутрішньої безпеки НПУ спільно зі співробітниками УПП затримали стрільця біля одного з розважальних закладів міста. Нападником виявився 24-річний чоловік родом із Черкаської області. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили та вилучили в нього пневматичний пістолет. Зловмисник був напідпитку та поводився неадекватно.

За фактом події слідчі Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури повідомили фігурантові про підозру за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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Пяний чоловік відкрив стрілянину по патрульних у Кропивницькому, - МВС 01
Пяний чоловік відкрив стрілянину по патрульних у Кропивницькому, - МВС 02

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