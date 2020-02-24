Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
24.02.20 17:54

ВООЗ передала Україні набори реагентів для тестування на COVID-19, їх вистачить для перевірки понад 950 осіб, - ЦГЗ. ФОТОрепортаж

Всесвітня організація охорони здоров'я передала у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я України 30 наборів реагентів для тестування на новий коронавірус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ, набори містять приблизно 3 тис. реакцій. Цього вистачить для дослідження на захворювання понад 950 осіб.

ВООЗ передала Україні набори реагентів для тестування на COVID-19, їх вистачить для перевірки понад 950 осіб, - ЦГЗ 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готові до ще однієї евакуації українців із Китаю, якщо вони виявлять таке бажання, - МОЗ

ВООЗ передала Україні набори реагентів для тестування на COVID-19, їх вистачить для перевірки понад 950 осіб, - ЦГЗ 02
ВООЗ передала Україні набори реагентів для тестування на COVID-19, їх вистачить для перевірки понад 950 осіб, - ЦГЗ 03
ВООЗ передала Україні набори реагентів для тестування на COVID-19, їх вистачить для перевірки понад 950 осіб, - ЦГЗ 04
Фото: facebook.com/phc.org.ua

Також читайте: ВООЗ стурбована випадками зараження коронавірусом без чіткого зв'язку з Китаєм

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Читайте також: Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР

11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.

На сьогодні в Україні немає жодного випадку зараження коронавірусом.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100