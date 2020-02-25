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25.02.20 10:13

Кіберполіцейський вимагав $ 5 тис. за непритягнення до відповідальності за поширення порнографії в Житомирі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України затримали працівника структурного підрозділу Департаменту кіберполіції Нацполіції України, підозрюваного у вимаганні неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За версією слідства, кіберполіцейський вимагав від місцевого мешканця $5 тисяч за не притягнення його до передбаченої законодавством відповідальності за розповсюдження порнографічної продукції. За цю суму поліцейський обіцяв фігуранту справи забезпечити "потрібний" висновок комп`ютерно-технічної експертизи.

Щоб уникнути викриття, кіберполіцейський спочатку запропонував перерахувати кошти у біткоїнах на електронний гаманець. Проте, через тривалість цієї процедури, він, зрештою, погодився отримати хабар у гривневому еквіваленті частинами на банківський рахунок свого знайомого.

Правоохоронці затримали офіцера поліції у центрі Житомира згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України відразу після зарахування на картку першого "траншу" – 24 тисяч гривень.

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У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України затриманому оголошено про підозру. Перевіряється інформація про причетність до протиправної діяльності інших посадовців відділу Нацполіції.

Триває досудове слідство.

Кіберполіцейський вимагав $ 5 тис. за непритягнення до відповідальності за поширення порнографії в Житомирі, - СБУ 01
Кіберполіцейський вимагав $ 5 тис. за непритягнення до відповідальності за поширення порнографії в Житомирі, - СБУ 02
Кіберполіцейський вимагав $ 5 тис. за непритягнення до відповідальності за поширення порнографії в Житомирі, - СБУ 03
Кіберполіцейський вимагав $ 5 тис. за непритягнення до відповідальності за поширення порнографії в Житомирі, - СБУ 04

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