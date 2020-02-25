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25.02.20 10:42

ДБР затримало радника начальника і керівника одного із секторів Нацполіції у двох областях за вимагання хабаря. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали одного з радників начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області та начальника одного із секторів Приморського відділення поліції в Запорізькій області за вимагання та одержання хабаря в розмірі 5000 доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронці вимагали від місцевої мешканки 5000 доларів США за непритягнення її до кримінальної відповідальності за заволодіння будинком на березі Азовського моря шахрайським методом.

ДБР затримало радника начальника і керівника одного із секторів Нацполіції у двох областях за вимагання хабаря 01

Слідчі затримали правоохоронців під час одержання хабаря 24 лютого 2020 року.

Нині вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру, обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення від займаних посад.

ДБР затримало радника начальника і керівника одного із секторів Нацполіції у двох областях за вимагання хабаря 02

У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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