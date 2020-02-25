Нацбанк увів до обігу нову 200-гривневу банкноту. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НБУ, дизайн нової банкноти майже ідентичний дизайну банкноти аналогічного номіналу зразка 2007 року.

"Оновлена банкнота номіналом 200 гривень тепер є дійсним платіжним засобом на території України, нею можна вільно розрахуватися в торговельній мережі або здійснювати операції у банках. Від сьогодні банки можуть отримувати оновлені банкноти номіналом 200 гривень у Національному банку і видавати їх своїм клієнтам", - наводяться в повідомленні слова заступника голови Нацбанку Сергія Холода.

Національний банк для початку планує ввести в обіг близько п'яти мільйонів оновлених 200-гривневих банкнот, зокрема, перша партія вже розподілена між підрозділами регулятора в регіонах.







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НБУ також роз'яснив, що українцям не потрібно обмінювати банкноти номіналом 200 гривень старого зразка на нові, оскільки ними можна розраховуватися необмежений період часу одночасно з оновленими банкнотами.

Також повідомляється, що, крім оновленого дизайну, НБУ суттєво посилив захист нової банкноти номіналом 200 гривень.

"Тепер ця банкнота має кілька нових сучасних елементів захисту, що значно мінімізує можливість її підробки", - наводяться в повідомленні слова директора департаменту грошового обігу Нацбанку Віктора Зайвенка.

Згідно з даними на сайті, на лицьовому боці банкноти зображено портрет Лесі Українки, на зворотному - В'їзна вежа Луцького замку. Розмір банкноти - 75 на 148 мм.