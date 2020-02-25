Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
25.02.20 12:29

Перевірку температури громадян, які їдуть в Україну, розпочато в пункті пропуску "Тиса", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відвідав пункти пропуску в Закарпатській області та взяв під особистий контроль організацію заходів щодо запобігання поширення коронавірусу.

"Прикордонники разом з МОЗ перевірятимуть температуру пасажирів, котрі прямують із Італії. Від сьогодні на кордоні з Угорщиною, в пункті пропуску "Тиса", розпочато проведення температурного скринінгу громадян, які їдуть в Україну. Прикордонники забезпечені необхідними приладами для вимірювання температури та індивідуальними засобами захисту", - повідомила пресслужба Держприкордонслужби у вівторок, передає Цензор.НЕТ

Пункт пропуску "Тиса" є найбільшим напрямком в'їзду українців і громадян Італії в Україну. Щотижня через нього проходять близько 500 мікроавтобусів, які перетинають державний кордон України, прямуючи до Італії та в зворотному напрямку, зазначено в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Італії від коронавірусу померло 7 осіб

Перевірку температури громадян, які їдуть в Україну, розпочато в пункті пропуску Тиса, - Держприкордонслужба 01
Перевірку температури громадян, які їдуть в Україну, розпочато в пункті пропуску Тиса, - Держприкордонслужба 02
Перевірку температури громадян, які їдуть в Україну, розпочато в пункті пропуску Тиса, - Держприкордонслужба 03
Перевірку температури громадян, які їдуть в Україну, розпочато в пункті пропуску Тиса, - Держприкордонслужба 04
Перевірку температури громадян, які їдуть в Україну, розпочато в пункті пропуску Тиса, - Держприкордонслужба 05

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100