Перевірку температури громадян, які їдуть в Україну, розпочато в пункті пропуску "Тиса", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

"Прикордонники разом з МОЗ перевірятимуть температуру пасажирів, котрі прямують із Італії. Від сьогодні на кордоні з Угорщиною, в пункті пропуску "Тиса", розпочато проведення температурного скринінгу громадян, які їдуть в Україну. Прикордонники забезпечені необхідними приладами для вимірювання температури та індивідуальними засобами захисту", - повідомила пресслужба Держприкордонслужби у вівторок, передає Цензор.НЕТ

Пункт пропуску "Тиса" є найбільшим напрямком в'їзду українців і громадян Італії в Україну. Щотижня через нього проходять близько 500 мікроавтобусів, які перетинають державний кордон України, прямуючи до Італії та в зворотному напрямку, зазначено в повідомленні.

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