Японія передала військовому госпіталю в Харкові сучасний рентген вартістю 8 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Церемонія передачі пройшла за участю посла Японії в Україні Такаші Кураі та заступника міністра оборони України Олексія Марценюка.

Харківський госпіталь отримав стаціонарну рентген-систему з дистанційним керуванням DREXZX80/E6 Remotecontrol R/F system Canon ZEXIRA та дві оптоволоконні бронхолітичні системи FUJIFILM F82-120T. Загальна сума подарунку склала близько 8 мільйонів гривень.

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Уже від завтрашнього дня госпіталь почне використовувати в роботі подарунки від Японії.

Незабаром сучасне медичне обладнання – комп’ютерний томограф – отримає і госпіталь у Львові.