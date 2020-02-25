У ДБР створять Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР, Венедіктова пообіцяла, що такі звітні зустрічі будуть щомісяця, а для постійної комунікації представники потерпілих і поранених делегували Юрія Аксеніна і Павла Кучера.

"Наші слідчі вже направили в суд дві "справи Майдану" - про викрадення і вбивство журналіста Василя Сергієнка і колишнього слідчого міліції, який незаконно затримував учасників мітингів. Повідомлено про підозру у вбивстві і замаху на вбивство "майданівців" бійцю спецпідрозділу "Омега". Незабаром у Державному бюро розслідувань буде створено окреме Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках. Конкурс на керівника цього підрозділу ми оголосимо найближчим часом. І одним із критеріїв відбору буде досвід кандидата в розслідуванні "справ Майдану". Також цей підрозділ буде значно доповнено кадрами", - заявила в.о. директора ДБР.

Зазначається, що всього зараз в ДБР 49 кримінальних проваджень у "справах Майдану".









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Нагадаємо, 18 лютого слідчі відділу у "справах Майдану" Державного бюро розслідувань затримали і повідомили про підозру колишньому співробітникові спецпідрозділу "Омега". Наступного дня Печерський районний суд Києва відправив під домашній арешт колишнього бійця спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС України "Омега" Володимира Косенка. Його зобов'язали носити електронний браслет.

21 лютого в суд направили обвинувальний акт щодо ексслідчого, який в 2014 році незаконно переслідував учасників Революції Гідності. Його підозрюють у зловживанні владою, підробці, перешкоджанні проведенню мітингів. Всього в суд направили обвинувальні висновки проти 11 колишніх слідчих, прокурорів і суддів, які переслідували учасників Революції Гідності.