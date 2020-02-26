На трасі "Київ-Чоп" зіткнулися шість автомобілів: травмовано троє людей, серед яких дитина, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 лютого близько 16:05 на автодорозі "Київ-Чоп" біля села Чишки Пустомитівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, мешканець Закарпатської області, керуючи вантажівкою "ДАФ", скоїв попутне зіткнення з автомобілем "Дачія Логан", який в свою чергу зіткнувся з автобусом "БАЗ", що їхав попереду. Далі автобус зіткнувся з "Фордом Куга", а "Форд" - з "Фольксвагеном Шаран".
Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження дістали водій "Рено", 34-річний житель міста Винники, його одинадцятирічний пасажир та водій автомобіля "Фіат" - житель Львова.