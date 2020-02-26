На трасі "Київ-Чоп" зіткнулися шість автомобілів: травмовано троє людей, серед яких дитина, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 лютого близько 16:05 на автодорозі "Київ-Чоп" біля села Чишки Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, мешканець Закарпатської області, керуючи вантажівкою "ДАФ", скоїв попутне зіткнення з автомобілем "Дачія Логан", який в свою чергу зіткнувся з автобусом "БАЗ", що їхав попереду. Далі автобус зіткнувся з "Фордом Куга", а "Форд" - з "Фольксвагеном Шаран".

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження дістали водій "Рено", 34-річний житель міста Винники, його одинадцятирічний пасажир та водій автомобіля "Фіат" - житель Львова.

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Фото: сайт Нацполіції

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, слідчі Пустомитівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.