Фанатка "ДНР" Чичеріна запостила фото нібито з "Борисполя". Держприкордонслужба запевнила, що її там не було: "Це провокація". ФОТО

Російська співачка Чичеріна, прихильниця найманців РФ на Донбасі, оприлюднила фото з геотегом аеропорту "Бориспіль", повідомляє Цензор.НЕТ.





Водночас у Держприкордонслужбі категорично спростовують присутність Чичеріної в аеропорту, а також те, що вона могла або намагалася перетнути кордон України.

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"Чому вона саме тегала один зі столичних аеропортів, ви можете запитати у неї, але не відкидаємо, що це була провокаційна акція або наміри. Ця особа кордон України не перетинала. Її в аеропорту не було. Вона перебуває на контролі Держприкордонслужби у зв'язку з порушенням українського законодавства. Якби вона була в аеропорту, ми її виявили б і в Україну вона не потрапила б. Також отримала від нас заборону на в'їзд щонайменше на 3 роки", - заявив у коментарі Цензор.НЕТ помічник глави Державної прикордонної служби України - прессекретар Андрій Демченко.

Чичеріна відома своєю підтримкою терористів на Донбасі. Вона отримує від них "ордени", а також виступає на окупованих найманцями РФ територіях. У 2015 році Міністерство культури внесло співачку до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.