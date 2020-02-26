На трасі "Київ-Чоп" на Львівщині в ДТП загинули двоє людей. ФОТО

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"26 лютого о 07:10 до Служби порятунку "101" від чергового лікаря швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що на трасі Київ - Чоп у с. Конюхів Стрийського району сталося зіткнення автомобіля FORD Focus та автомобіля ВМВ Х3. До місця виклику негайно виїхали рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Стрий", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалось на місці події, внаслідок ДТП загинули дві особи: водій FORD - чоловік, 1966 року народження та пасажирка - жінка, 1970 року народження. Також травмовано водія автомобіля ВМВ Х3, якого із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Стрийську центральну районну лікарню.

Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання деблокували тіла загиблих з автомобіля.

До ліквідації наслідків ДТП залучалися дві одиниці спецтехніки та сім рятувальників особового складу ДСНС.

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