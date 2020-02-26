Румуни спустошують полиці магазинів після заклику влади не панікувати через коронавірус. ФОТОрепортаж

Заяву міністр Костач зробив в понеділок, 24 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на румунське телебачення.

Він розповів, що планує у вівторок зустрітися з представниками працюючих в країні мереж супермаркетів, а раніше говорив з ними по телефону, і ті запевнили його, що продуктів достатньо.

"В жодному разі ми не повинні бути обережними, ми маємо уникати паніки серед населення, і ми повинні дати владі працювати так само, як вона працювала досі. Всі вжиті до цього часу заходи були достатніми, у нас на території Румунії немає ні одного пацієнта з коронавірусом", - сказав міністр охорони здоров'я.

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Відразу після цієї заяви в супермаркетах утворилися величезні черги. Люди змели запаси продуктів з полиць. Особливим попитом користувалися товари тривалого зберігання, як-от крупи і консерви.

Виконавчий директор Асоціації великих комерційних мереж Румунії Георгій Бедеску каже, що у вівторок люди купували продукти так, як зазвичай роблять це на великі свята. За його словами, запаси продуктів в магазинах скоро будуть відновлені.

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