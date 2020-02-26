Мерія Харкова перейменувала проспект Григоренка на маршала Жукова. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє kh.vgorode.ua.

Міськрада Харкова проголосував "за" перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. 62 депутати виступили "за" і 8 "проти".



Фото: сайт kh.vgorode.ua

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Зазначимо, що сьогодні під мерією Харкова відбувається пікет проти перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. ЗМІ повідомляють, що мерію охороняє близько 60 правоохоронців. Крім того, біля входу чергують учасники протесту, які тримають плакати із зображенням карикатур на міського голову Геннадія Кернеса.





Фото: suspilne.media

Нагадаємо, у вересні 2019 року суд у Харкові визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

2 червня 2019 року активісти низки партій і громадських органiзацiй повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік Палацу спорту в Харкові.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.