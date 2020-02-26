Депутат від ОПЗЖ Христенко замовив банкет у Москві на мільйон доларів на честь дня народження дружини, - Казанський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це розповів журналіст Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Пам'ятаєте, як Петро Порошенко витратив 500 тисяч доларів у відпустці на Мальдівах? Тоді ще був великий скандал. Так ось, цей рекорд побитий скромним 36-річним депутатом від ОПЗЖ - Федором Христенком із Горлівки. Нещодавно він закотив у Москві вечірку на честь дня народження своєї дружини і прогуляв близько 1 млн доларів тільки за один вечір", - написав Казанський у фейсбуці.

Христенко з дружиною

За його словами, для свята орендували приміщення в одному з найдорожчих готелів Росії - "4 сезони", який розташований прямо навпроти Кремля.

"На вечірці виступали Кіркоров, Басков, Лепс, Олександр Ревва, Поліна Гагаріна, група "Руки вверх", гонорари яких за корпоративи стартують від 100 тисяч доларів. Можливо, ми б ніколи не дізналися про цю тусовку, якби дружина Федора - Марина Христенко і її друзі самі не виклали б відео свого відпочинку в інстаграмі", - додає журналіст.

"Христенко ще пів року тому в інтерв'ю розповідав, що у нього толком нічого немає, в 2014 він переїхав з Горлівки до Києва, жив на знімній квартирі в спальному районі, пізніше займався консалтинговим бізнесом. Ні заводами, ні пароплавами, ні торговими центрами він не володіє. Звідки ж у нього тепер мільйони?" - задається питанням Казанський.

Далі Казанський описує гостей вечірки, серед яких Анастасія Маловичко - дружина якогось Олександра Батурина з Єнакієвого.

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Марина Христенко і Анастасія Маловичко

"Гугл добре знає Олександра Батурина, як кримінального авторитета з Єнакієвого на прізвисько Батура. Пишуть, що він один із наближених Юри Єнакіївського, "смотрящий" по Горлівці і взагалі досить жорстка людина. Можна знайти у відкритих джерелах і матеріали кримінальних справ, за якими він проходив - розбій, викрадення людей тощо", - зазначає журналіст.

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"Тобто, картина вимальовується така: підпільний мільйонер Федір Христенко, про якого до 2019 року майже ніхто не чув, насправді опинився в ОПЗЖ не просто так, а тому що за нього дуже попросили або заплатили впливові кримінальні друзі. Мабуть, єнакіївським хлопцям була дуже потрібна своя людина в українському парламенті. Але при цьому потрібен був хтось без негативного шлейфу. Ноунейм. Тут і підвернувся скромний горлівський хлопець Федя", - резюмує Казанський.

Лідер ОПЗЖ Юрій Бойко і Федір Христенко

"Уявляю, що почалося б у якій-небудь європейській країні, якби там стало відомо, що депутат місцевого парламенту прогуляв мільйон доларів у Москві в компанії кримінального авторитета. Але впевнений, що у нас нічого не буде", - підсумував журналіст.