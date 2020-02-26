Воїн 58-ї ОМПБ Дмитро Гринь загинув на Донбасі 26 лютого. ФОТО

Про це сказано на офіційній Фейсбук-сторінці 58-ї ОМПБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дмитро Гринь, 1992 року народження, житель міста Шостка Сумської області, військовослужбовець, старший водій мотопіхотного відділення 58-ї окремої мотопіхотної бригади.

"Герої завжди житимуть у наших серцях! Трагічна новина. 26 лютого 2020 в районі міста Майорське загинув житель Шостки, військовослужбовець одного з підрозділів 58 ОМПБр ім. Гетьмана Виговського Дмитро Гринь. Командування та особовий склад бригади висловлюють співчуття рідним і близьким загиблого героя.

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Дмитра призвав на військову службу до лав Збройних сил України у вересні 2014 року Шосткінський ОМВК у Сумській області, а починаючи з січня 2019 року, наш побратим перебував на контракті в одному з підрозділів бригади. Проходив службу на посаді старшого водія мотопіхотного відділення. Схиляємо голови перед пам'яттю героя!"- сказано в повідомленні бригади.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.