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26.02.20 22:49

Падіння індексу промислової продукції в січні 2020 року до січня 2019 року становило 5,1%, - економіст Компанієць. ТАБЛИЦІ

Уже дев'ять місяців в Україні фіксується падіння промислового виробництва.

Про це написав у Facebook економіст Володимир Компанієць, інформує Цензор.НЕТ.

Він наводить таблиці індексів промислової продукції за основними видами діяльності і по регіонах, на основі яких зроблена інфографіка.

Падіння індексу промислової продукції в січні 2020 року до січня 2019 року становило 5,1%, - економіст Компанієць 01
Падіння індексу промислової продукції в січні 2020 року до січня 2019 року становило 5,1%, - економіст Компанієць 02

Падіння індексу промислової продукції в січні 2020 року до січня 2019 року становило 5,1%, - економіст Компанієць 03

"Українська промисловість продовжує стрімко летіти вниз, в січні зафіксовано вже дев'ятимісячне поспіль падіння індексу промислової продукції, яке становило -5,1% в січні 2020 року до січня 2019 року. Падіння в січні зафіксовано, як у видобувній, так і в переробній промисловості", - зазначає економіст.

Найбільше падіння в січні 2020 року зафіксовано в Луганській області (26%), найбільше зростання - у Херсонській (20,2%).

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Падіння індексу промислової продукції в січні 2020 року до січня 2019 року становило 5,1%, - економіст Компанієць 04

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