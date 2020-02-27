Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
27.02.20 09:41

Озброєний чоловік у військовій формі і медичній масці пограбував відділення "Нової пошти" у Києві. ВІДЕО+ФОТО

26 лютого, в Дніпровському районі столиці в відділення Нової пошти №130 увійшов чоловік у військовій формі і медичній масці. Він підійшов до каси і, діставши пістолет, зажадав віддати йому гроші з каси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Информатор.

Як пише видання, відео з камер спостереження пошти вдалося роздобути активістам ГО "Автопатруль Майдан". На ньому видно, як чоловік направляє пістолет на співробітника "Нової пошти".

За попередньою інформацією, "улов" зловмисника становить близько 20 тисяч гривень. Після того, як чоловік отримав гроші з каси, він покинув місце злочину. У будівлі пошти працювали слідчі, а патрульні отримали орієнтування на затримання грабіжника. В інциденті обійшлося без постраждалих. Був у підозрюваного бойовий пістолет чи муляж, поки також невідомо.

Також дивіться: Влізли у вікно, підірвали банкомат, вкрали 250 тисяч гривень, - поліція Миколаєва розшукує злочинців. ФОТО

Озброєний чоловік у військовій формі і медичній масці пограбував відділення Нової пошти у Києві 01

З місця пограбування чоловік втік. На місце прибула патрульна поліція і слідчі головного управління поліції. Підозрюваного розшукують.

Озброєний чоловік у військовій формі і медичній масці пограбував відділення Нової пошти у Києві 02

Фото і відео: сайт "Информатор"

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100