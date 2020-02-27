На хабарі в 118 тис. грн затримано головного інженера комунального підприємства Івано-Франківська, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За версією слідства, посадовець вимагав гроші у місцевого жителя за продаж будівельних матеріалів, що перебували на балансі підприємства. Реалізація "товару" планувалася головним інженером із порушенням передбаченої законом процедури.

Правоохоронці затримали посадовця на території підприємства після одержання 118 тис. грн - всієї суми неправомірної вигоди.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення чиновнику про підозру. Тривають невідкладні слідчі дії.

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