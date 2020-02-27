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27.02.20 10:18

Одна людина загинула, семеро травмовані внаслідок зіткнення легковика з маршруткою на трасі "Київ-Чоп", - поліція. ФОТО

На Львівщині поліцейські розслідують обставини ДТП, унаслідок якої загинув водій "Фольксвагена"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 лютого близько 19:00 на автодорозі "Київ-Чоп" у місті Дубляни Жовківського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобіль "Фольксваген Джета", яким керував 29-річний житель Пустомитівського району, та маршрутний автобус БАЗ сполученням "Львів-Дубляни", під керуванням 49-річного львів'янина.

Одна людина загинула, семеро травмовані внаслідок зіткнення легковика з маршруткою на трасі Київ-Чоп, - поліція 01

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Унаслідок зіткнення водій легковика від травм помер на місці події, його 16-річний пасажир із тілесними ушкодженнями був госпіталізований. Також по медичну допомогу звернулися водій автобуса та п’ятеро його пасажирів.

Одна людина загинула, семеро травмовані внаслідок зіткнення легковика з маршруткою на трасі Київ-Чоп, - поліція 02

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Одна людина загинула, семеро травмовані внаслідок зіткнення легковика з маршруткою на трасі Київ-Чоп, - поліція 03
Фото: сайт Нацполіції

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