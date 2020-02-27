Одна людина загинула, семеро травмовані внаслідок зіткнення легковика з маршруткою на трасі "Київ-Чоп", - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 лютого близько 19:00 на автодорозі "Київ-Чоп" у місті Дубляни Жовківського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобіль "Фольксваген Джета", яким керував 29-річний житель Пустомитівського району, та маршрутний автобус БАЗ сполученням "Львів-Дубляни", під керуванням 49-річного львів'янина.

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Унаслідок зіткнення водій легковика від травм помер на місці події, його 16-річний пасажир із тілесними ушкодженнями був госпіталізований. Також по медичну допомогу звернулися водій автобуса та п’ятеро його пасажирів.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.



Фото: сайт Нацполіції