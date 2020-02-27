Тіла двох дітей виявили рятувальники під час ліквідації пожежі в житловому будинку на Волині, - ДСНС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Волинської області.
О 2:16 надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яному житловому будинку в селі Білашів Ковельського району.
Перший підрозділ пожежників прибув на місце події вже о 2:20.
На момент прибуття пожежа сягнула даху й охопила увесь будинок. Сусіди повідомили, що у помешканні можуть перебувати двоє дітей. На гасіння пожежі рятувальники подали 3 пожежні водяні стволи, для локалізації пожежі знадобилось 55 хвилин. На жаль, на місці пожежі співробітники Служби 101 виявили у кімнаті тіла двох дітей – хлопчика 2014 р.н. та дівчинку 2017 р.н. Врятувати дітей уже не було можливісоті.
Пожежу ліквідовано о 04:40.
Обставини загибелі дітей і причина пожежі встановлюються. За попередніми даними, вогонь спалахнув в результаті недоліків конструкції пічного опалення.