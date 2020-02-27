Податкова міліція ліквідувала в Києві конвертцентр з обігом 468 млн грн. ФОТО

В межах розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з переказу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту, повідомили в пресслужбі ДФС.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили і / або придбали кілька підконтрольних компаній, на рахунки яких клієнти конвертаційного центру - підприємства реального сектору економіки перераховували гроші нібито за придбані товари, отримані послуги або виконані роботи.

Надалі фігуранти знімали ці кошти з рахунків підконтрольних підприємств готівкою через каси банків і повертали замовникам конвертації за винятком 12% від суми, які стали винагородою зловмисникам за надання незаконних послуг.







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Таким чином протягом 2019-2020 рр. було проконвертовано 468 млн грн.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних приміщеннях, а також за місцями проживання та в автомобілях фігурантів, один з яких був спеціально обладнаний за зразком інкасаторського для перевезення великих сум готівки. За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено невраховану готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 8,3 млн грн, печатки підконтрольних підприємств, їхню первинну фінансово-господарську документацію, чекові книжки, факсиміле підписів, комп'ютерна техніка та електронні носії інформації.

Триває слідство.