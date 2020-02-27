СБУ на Буковині затримала прикордонника, який вимагав 1500 євро за допомогу в контрабанді сигарет. ФОТО

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою версією, військовослужбовець вимагав та отримав від місцевого жителя 1,5 тисячі євро. За таку суму інспектор обіцяв чоловіку сприяння у незаконному переміщенні поза пунктами пропуску тютюнових виробів із однієї з європейських країн.

Правоохоронці затримали зловмисника у відділі прикордонного загону під час отримання 1000 євро – другої частини хабаря.





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У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України правопорушнику оголошено про підозру.

Тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи та перевіряються інші факти можливої причетності посадовця до контрабандного переправлення товарів через державний кордон.