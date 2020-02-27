Поліцейський насмерть збив велосипедистку на Хмельниччині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
26 лютого близько 20:35 у с. Щиборівка Красилівського району Хмельницької області поліцейський за кермом автомобіля Skoda Octavia скоїв наїзд на велосипедистку. У результаті ДТП жінка загинула на місці.
Водій самостійно викликав швидку та дочекався приїзду медиків і правоохоронців. Попередньо встановлено, що у стані алкогольного сп’яніння поліцейський не перебував.
Наразі тривають першочергові слідчі дії.
Досудове розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.