Чоловік влаштував стрілянину з автомата на Черкащині, ніхто не постраждав, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Черкаської області.

До поліції звернувся житель одного із сіл Тальнівсього району з повідомленням про те, що його брат в стані алкогольного сп’яніння, погрожував йому зброєю, схожою на автомат, та здійснив декілька пострілів йому під ноги. Після чого зловмисник з місця події пішов у невідомому напрямку.

Пошуки зловмисника тривали протягом доби. Вони ускладнювалися тим, що велика частина домоволодінь в селі покинута людьми, а село оточене посадками, густими лісами і ярами. Поліцейські перевірили майже кожне домоволодіння в селі і організували прочісування лісових масивів і ярів. В результаті багатогодинної пошукової операції місцезнаходження зловмисника встановили ввечері наступного дня. Його затримали, автомат, який чоловік сховав на території села, вилучили.

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Як розповів затриманий, він тривалий час переховувався в лісі. Коли група поліцейський почала наближатися до місця, де він ховався, він перемістився до посадок, а потім і до села. Дорогою сховав автомат, а сам заховався в закинутому, напіврозваленому будинку.

Відкрито кримінальні провадження за статтею 263(Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та статтею 15, статтею 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'ятнадцяти років. На цей час вирішується питання про оголошення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.





