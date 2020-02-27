Жінку, яку підозрюють у причетності до найманців РФ, затримали на Луганщині, - МВС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба МВС.

"Мешканка Успенки Лутугинського району Луганської області намагалася перетнути гвардійський блокпост поблизу села Городище на сході Луганщини. Дані про громадянку були в пошуковій базі ситуаційного центру. Тепер їй інкримінують статтю 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності"", - йдеться в повідомленні.

Мінімальна санкція від двох років, максимальна – до п’ятнадцяти. Полегшити свою участь (аж до звільнення від відповідальності) правопорушниця могла б лише у разі, якби добровільно вийшла з такого формування та повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування. Але цього, наразі, не сталося.

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