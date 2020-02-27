Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
27.02.20 16:54

СБУ в Запоріжжі припинила діяльність трьох ботоферм і конвертаційного центру, який вивів у тінь понад 55 млн грн бюджетних коштів. ФОТО

Служба безпеки України припинила в Запоріжжі діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, і виявила три "ботоферми".

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі встановили, що "конверт" функціонував з січня 2019 року.

"Організатори конверту надавали замовникам "послуги" із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету", - йдеться в повідомленні.

СБУ в Запоріжжі припинила діяльність трьох ботоферм і конвертаційного центру, який вивів у тінь понад 55 млн грн бюджетних коштів 01

Зазначається, що серед "клієнтів" конверту було понад 60 комерційних структур реального сектору економіки та низка державних та комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

"За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень ‒ бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитки на суму понад 20 мільйонів гривень через несплату податків та обов'язкових платежів", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Податкова міліція ліквідувала в Києві конвертцентр з обігом 468 млн грн. ФОТО

СБУ в Запоріжжі припинила діяльність трьох ботоферм і конвертаційного центру, який вивів у тінь понад 55 млн грн бюджетних коштів 02

Правоохоронці провели 13 одночасних обшуків в офісі конвертаційного центру та приміщеннях фігурантів справи.

У ході слідчих дій також виявлено три "ботоферми", облаштовані організаторами конвертаційного центру. Вони, можливо, використовувались для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах та месенджерах, а також для розсилки неправдивих повідомлень про "мінування" та інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки у країні.

СБУ в Запоріжжі припинила діяльність трьох ботоферм і конвертаційного центру, який вивів у тінь понад 55 млн грн бюджетних коштів 03

Зараз вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертцентру та керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків.

Також дивіться: СБУ виявила схованку з вибухівкою, гранатометними пострілами та понад сотнею набоїв на Луганщині. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100