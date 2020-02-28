Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
28.02.20 12:19

19 особам повідомлено про підозру у справі про події під міськрадою Жмеринки, - поліція. ФОТОрепортаж

27 лютого 19 особам, які вчинили протиправні дії в приміщенні Жмеринської міської ради, застосували фізичну силу до поліцейських при виконанні службових обов’язків та до депутатів міськради, оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). За таке правопорушення передбачено покарання – до семи років позбавлення волі.

Затримані перебувають в ізоляторах тимчасового тримання. Слідчі готують клопотання до суду про обрання правопорушникам запобіжного заходу - тримання під вартою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Під час затримання правопорушників постраждали працівники поліції. Станом на ранок 28 лютого до лікарні звернулися 10 поліцейських, чотирьох з них госпіталізовано.

Також читайте: "Нацдружини" повідомили свою версію подій у Жмеринці: "Тітушки під прикриттям поліції напали на громадян, які прийшли на сесію міськради"

Нагадаємо, 27 лютого у м. Жмеринці поліцейські затримали правопорушників, які вчинили протиправні дії у Жмеринській міській раді, серед них двоє лідерів громадських об’єднань "Едельвейс" та "Національні дружини".

19 особам повідомлено про підозру у справі про події під міськрадою Жмеринки, - поліція 01
19 особам повідомлено про підозру у справі про події під міськрадою Жмеринки, - поліція 02
19 особам повідомлено про підозру у справі про події під міськрадою Жмеринки, - поліція 03

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100