55 осіб, причетних до заворушень на ринку "Барабашово", затримано в Харкові, - поліція. ФОТО

У межах відкритого кримінального провадження до Київського відділу поліції доставлено 55 громадян віком від 19 до 55 років. Усі вони наразі затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Нагадаємо, що 27 лютого близько 11:30 на вулиці Амурській біля ринку "Барабашово" відбулися сутички за участю близько 100 осіб. Невідомі застосували піротехніку, сльозогінний газ та спецзасоби. Поліцейські вилучили на місці події гумові кийки, газові балончики та травматичні пістолети. Фахівці вибухотехнічного управління жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Речові докази направлені на експертизу.

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Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1ст. 294 (Масові заворушення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Слідчі дії тривають.



