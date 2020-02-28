Громадянам, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, передали партію контрацептивів. ФОТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє один з евакуйованих - журналіст Олександр Махов, передає Цензор.НЕТ.

"Полтавський центр ВІЛ-СНІДУ передав нам партію презервативів. Дякую! У нас тут 103 людини зачинені в одній будівлі. Трохи менше половини жінок. Самі розумієте. Всі мають бути здоровими та захищеними. Від будь-яких вірусів. Цей світ врятує любов", - написав Махов.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.