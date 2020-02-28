У райсуді Одеси обвинувачений у вбивстві обіцяв підірвати себе гранатою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Думська.
Повідомляється, що під час судового засідання обвинувачений в умисному вбивстві дістав гранату, вийняв чеку і погрожував підірвати себе і всіх присутніх.
"Я звідси взагалі не вийду або вийду в пластиковому мішку... Я буду далі розмовляти тільки з прокурором області. Я вимагаю справедливого суду і покарання осіб, винних у допущенні того, що тут відбувається", - цитують чоловіка очевидці.
З будівлі евакуювали відвідувачів та працівників. Територію оточено.
Правоохоронці знешкодили злочинця. Ніхто не постраждав.
За даними видання, чоловіка звати В'ячеслав Гарькавий, він обвинувачується у вбивстві громадянина Ізраїлю у вересні 2016 року.
Пізніше стало відомо, що граната була муляжем.