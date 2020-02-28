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28.02.20 15:00

Через грип у Києві почали дезінфікувати громадський транспорт. ФОТОрепортаж

У Києві в період підвищення епідеміологічної захворюваності на грип та ГРЗ дезінфікують міський транспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби "Київпастрансу" у Facebook.

"Вологе прибирання миючими засобами салону рухомого складу здійснюємо щодня перед виїздом на маршрут, ззовні – раз на тиждень, або ж залежно від рівня забруднення. У період підвищення епідеміологічної захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання для обробки поручнів салонів, дверей, підвіконня, ручок пасажирських сидінь та підлоги додатково застосовуємо ще й дезінфекційні засоби", - йдеться в повідомленні.

Через грип у Києві почали дезінфікувати громадський транспорт 01

Також зазначається, що лікарі термометром перевіряють водіїв та контролерів перед виїздом на маршрут і після заїзду в депо.

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Через грип у Києві почали дезінфікувати громадський транспорт 02
Через грип у Києві почали дезінфікувати громадський транспорт 03
Через грип у Києві почали дезінфікувати громадський транспорт 04
Через грип у Києві почали дезінфікувати громадський транспорт 05
Через грип у Києві почали дезінфікувати громадський транспорт 06
Фото: Київпастранс

Через грип у Києві почали дезінфікувати громадський транспорт 07

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