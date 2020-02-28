Через грип у Києві почали дезінфікувати громадський транспорт. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби "Київпастрансу" у Facebook.

"Вологе прибирання миючими засобами салону рухомого складу здійснюємо щодня перед виїздом на маршрут, ззовні – раз на тиждень, або ж залежно від рівня забруднення. У період підвищення епідеміологічної захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання для обробки поручнів салонів, дверей, підвіконня, ручок пасажирських сидінь та підлоги додатково застосовуємо ще й дезінфекційні засоби", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що лікарі термометром перевіряють водіїв та контролерів перед виїздом на маршрут і після заїзду в депо.

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Фото: Київпастранс