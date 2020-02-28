Двом учасникам "самооборони Криму" повідомлено про підозру, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Підозрювані активно підтримували окупацію Криму, протягом лютого-березня 2014 приймали участь у захопленні адміністративної будівлі Верховної Ради АР Крим у Сімферополі, затримували проукраїнські налаштованих мешканців автономії. Внаслідок їхніх дій загинуло троє людей.

"Крім того, один з підозрюваних створив та очолив загін козаків, який увійшли до складу незаконного збройного формування так званої "самооборони Криму". Бойовики здійснювали блокування та захоплення адміністративних будівель м. Сімферополь. Зокрема військових частин та прикордонного Управління, внаслідок чого фігуранти заволоділи зброєю, яка знаходилася в адміністративних будівлях", - повідомили в Нацполіції.

Наразі слідчі Головного управління поліції Криму спільно з прокуратурою автономії повідомили двом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 260 (Створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим непередбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.



