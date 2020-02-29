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29.02.20 11:23

Росгвардія до 9 травня закупить наліпки "На Берлін". ФОТО

Управління Росгвардії у Новосибірській області планує закупити до 9 травня наліпки з написом "На Берлін" для своїх службових автомобілів.

Наліпки виявили в переліку запасних частин та аксесуарів у технічній документації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Відкриті медіа".

Аукціон на обслуговування автомобілів та спецтехніки служби оголосили 28 лютого. Початкова ціна контракту - 800 тисяч рублів. Як зазначено в документації аукціону, наліпка до 9 травня "На Берлін" має коштувати не більше 436 рублів.

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Спеціаліст, який відповідає за розміщення цієї закупівлі, не зміг пояснити появу наліпки "На Берлін" у технічній документації. "Я нічого такого не розміщував", - заявив він.

Росгвардія до 9 травня закупить наліпки На Берлін 01

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