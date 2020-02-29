Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
29.02.20 18:28

Суд відправив під арешт 16 учасників нападу на міськраду Жмеринки. ФОТО

3 із них можуть внести заставу в сумі 168 тисяч гривень, 13 - позбавлені такої можливості. Ще шістьох суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницькій області.

Всього суд обрав запобіжний захід 22 учасникам нападу на міськраду в Жмеринці.

"60 діб тримання під вартою без права внесення застави на час досудового розслідування суд призначив 13 затриманим, трьом – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 168 тисяч гривень, шістьом - цілодобовий домашній арешт", — сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У суді щодо справи про напад на міськраду Жмеринки розпилили сльозогінний газ. ФОТО

У поліції також опублікували фото, зняті біля будівлі суду.

Суд відправив під арешт 16 учасників нападу на міськраду Жмеринки 01

Суд відправив під арешт 16 учасників нападу на міськраду Жмеринки 02

Нагадаємо, 27 лютого у м. Жмеринці поліцейські затримали правопорушників, які вчинили протиправні дії у Жмеринській міській раді, серед них двоє лідерів громадських об’єднань "Едельвейс" та "Національні дружини".

Поліція затримала 11 осіб, в тому числі лідерів громадських об'єднань "Едельвейс" і "Національні дружини".

У справі про напад на міськраду пред'явили підозри 19 особам. Їм інкримінують хуліганство. Покарання може скласти до 7 років позбавлення волі.

В "Національних дружинах" запевняють, що "Тітушки під прикриттям поліції напали на громадян, які прийшли на сесію міської ради"

29 лютого під час обрання запобіжного заходу затриманим за напад на міськраду в будівлі суду розпилили сльозогінний газ.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100