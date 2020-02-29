Суд відправив під арешт 16 учасників нападу на міськраду Жмеринки. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницькій області.

Всього суд обрав запобіжний захід 22 учасникам нападу на міськраду в Жмеринці.

"60 діб тримання під вартою без права внесення застави на час досудового розслідування суд призначив 13 затриманим, трьом – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 168 тисяч гривень, шістьом - цілодобовий домашній арешт", — сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У суді щодо справи про напад на міськраду Жмеринки розпилили сльозогінний газ. ФОТО

У поліції також опублікували фото, зняті біля будівлі суду.

Нагадаємо, 27 лютого у м. Жмеринці поліцейські затримали правопорушників, які вчинили протиправні дії у Жмеринській міській раді, серед них двоє лідерів громадських об’єднань "Едельвейс" та "Національні дружини".

Поліція затримала 11 осіб, в тому числі лідерів громадських об'єднань "Едельвейс" і "Національні дружини".

У справі про напад на міськраду пред'явили підозри 19 особам. Їм інкримінують хуліганство. Покарання може скласти до 7 років позбавлення волі.

В "Національних дружинах" запевняють, що "Тітушки під прикриттям поліції напали на громадян, які прийшли на сесію міської ради"

29 лютого під час обрання запобіжного заходу затриманим за напад на міськраду в будівлі суду розпилили сльозогінний газ.