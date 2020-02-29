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29.02.20 18:45

Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією. ФОТОрепортаж

Греція не допускає на свою територію біженців із Сирії, для яких Туреччина відкрила кордон після загострення конфлікту в Ідлібі. Частина біженців намагаються взяти кордон штурмом, частина - потрапити в Грецію через річку.

Про це з посиланням на грецькі ЗМІ повідомляє Ліга.нет, інформує Цензор.НЕТ.

У районі кордону біля Евроса відбулися зіткнення з поліцією. Мігранти кидали каміння, правоохоронці відповідали світлошумовими і газовими гранатами. Біля Орестіади люди намагалися перелізти через паркан турецько-грецького кордону, проте поліція відбила натиск за допомогою хімічних засобів.

Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією 01Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією 02Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією 03Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією 04Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією 05

Частина мігрантів намагається перетнути кордон через річку. Зараз сухий сезон, і рівень води низький. Річку можна перейти вбрід.

Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією 06Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією 07

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Тим часом до кордону прибувають автобуси з біженцями з Адріанополя і Стамбула. Грецька влада стягує в район правоохоронців з Центральної Македонії, щоб блокувати всі переходи вздовж річки. Біля кордону вже перебуває два підрозділи спецназу.

Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією 08Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією 09Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією 10

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на високопоставленого турецького чиновника повідомило, що Туреччина відкрила кордони для сирійських біженців в Європу.

Після в ЄС заявили, що Туреччина не відкривала кордон для біженців, а угода про стримування незаконної міграції залишається чинною.

29 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що його країна відкрила кордон з Євросоюзом, впустивши близько 18 тисяч біженців з Сирії.

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