Глава ОТГ вимагав $1,5 тис. у підприємця на Хмельниччині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, посадовець вимагав гроші від представника місцевої комерційної структури. За 1500 доларів він обіцяв підприємцю сприяння у вирішенні питання щодо виділення земельної ділянки для розроблення кар’єру.

Правоохоронці затримали посадовця у власному автомобілі після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донеччині посадовці виправної установи вимагали хабарі у підлеглих, - СБУ. ФОТО





