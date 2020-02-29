Глава ОТГ вимагав $1,5 тис. у підприємця на Хмельниччині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За попередньою версією слідства, посадовець вимагав гроші від представника місцевої комерційної структури. За 1500 доларів він обіцяв підприємцю сприяння у вирішенні питання щодо виділення земельної ділянки для розроблення кар’єру.
Правоохоронці затримали посадовця у власному автомобілі після отримання всієї суми неправомірної вигоди.
Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.