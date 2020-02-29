Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
29.02.20 19:37

Глава ОТГ вимагав $1,5 тис. у підприємця на Хмельниччині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила голову однієї з сільських об'єднаних територіальних громад Хмельницької області, причетного до отримання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, посадовець вимагав гроші від представника місцевої комерційної структури. За 1500 доларів він обіцяв підприємцю сприяння у вирішенні питання щодо виділення земельної ділянки для розроблення кар’єру. 

Правоохоронці затримали посадовця у власному автомобілі після отримання всієї суми неправомірної вигоди. 

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донеччині посадовці виправної установи вимагали хабарі у підлеглих, - СБУ. ФОТО

Глава ОТГ вимагав $1,5 тис. у підприємця на Хмельниччині, - СБУ 01
Глава ОТГ вимагав $1,5 тис. у підприємця на Хмельниччині, - СБУ 02
Глава ОТГ вимагав $1,5 тис. у підприємця на Хмельниччині, - СБУ 03

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100