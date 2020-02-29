Глава УГКЦ Святослав Шевчук зустрівся із Папою Римським у Ватикані. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УГКЦ.

"Блаженніший Святослав подарував Папі Франциску ікону Пресвятої Богородиці, що розкриває обійми над українською землею. Ікона написана на дошці з-під ящика для набоїв і є символом страждань українського народу внаслідок війни на Сході, преображених у молитву.

"Ця ікона є голосом болю України та молитвою за справедливий мир в нашій країні", — сказав Глава УГКЦ, даруючи ікону Папі.

Папа Франциск запевнив Блаженнішого Святослава у своїй постійній увазі до подій в Україні та молитвах за справжній мир для неї.

"Не тимчасові перемир’я, але щире прагнення порозуміння та діалогу можуть принести їй мир", — сказав на завершення Папа Франциск.

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